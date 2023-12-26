KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


26 Aralık 2023 18:42
Kadro yakan İnşaat Mühendislerine alenen duyrulur

Öncelikle artık yeter. Devlet 1000 kadro açsa yine yetinmeyip yine kadro yakacak arkadaşlarımız mevcut. Zaten asıl alım yapması gereken kurumlar alım yapmayıp sınırlı açılan kadrolara da belirli kişiler neredeyse her gördükleri ilana başvuru yapıyor.Amaç ne siz atandınız diye artık kimse atanmasın mı? Yetmedi mi MEB kadrolarının yarısını yaktınız, DSİ kadrolarını yaktınız şuanda 1 kişilik alıma dahi başvuru yapıp mülakat listesini bile doldurdunuz. İçinizde hiç mi vicdan yok her sabah ilana çıkılır da mülakata kalırım ümidiyle uyanan meslektaşlarınızdan tek farkınız sınav anında ve ya öncesindeki şartlardan dolayı 2-3 soru fazla yapmanızdı UNUTMAYIN. Kadro yakarak hem personele ihtiyacı olan devlet kurumlarını alenen zarara uğratıyorsunuz hem de 1 puanla sıralamada altınızda kalan insanların sabah akşam bedduasını alıyorsunuz. 1 puan fazla almak sizi zeki yapmaz. Hadi anlarım BOTAŞ için kadro yakıyorsunuz parası çok da parası az olan kurumlar için ne diye kadro yakarsınız sürekli? Üstelik bunu hep aynı kişiler yapıyor. Allah sizi bildiği gibi yapsın hayrını görmeyin... (AİLEVİ ŞARTLARDAN DOLAYI 1 KEZ KADRO YAKAN ARKADAŞLAR ÜSTÜNE ALINMASIN, BİZİM DE MÜTHİŞ ŞARTLARIMIZ YOK AMA BU DA UNUTULMASIN)

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