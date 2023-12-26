Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Aralık 2023 18:53
İstanbul a tayin istenir mi

Arkadaşlar İstanbul a tayin istenir mi ortalama kaç bin de İstanbul ve Trakya kapatır sizce ?


AygülYaşar
Aday Memur
26 Aralık 2023 18:54

Ebe olarak görev yapıyorum

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