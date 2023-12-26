Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2023 19:27
TMO Elektrik teknisyeni

merhaba.sözleşmeli destek personeli olarak gsbye atandım 2 ay önce.şuan merkei alım var tmo da sözxleşmeli alım yapıyor ben buraya başvuru yapabilirmiyim.sözleşmeliden sözleşmeliye olmaz diyor kimisi kimiside kit kurum oldukları için sıkıntı olmaz diyorlar.aydınlatırsanız sevinirim.

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