Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Aralık 2023 19:44
Aile birliği dilekçesi Hk

Merhabalar aile birliği mazeret dilekçesi verdik daha önceki dilekçeler 1 ay içerisinde hep red geliyordu. Fakat son dilekcemizi vereli 3 ay oldu hala geri dönüş alamadık bakanlık muhabere komisyondan da cevap alamadık dilekçe durumu için aranacak bilgi alınabilecek bir telefon numarası bilen varmı acaba ?

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