Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


26 Aralık 2023 19:59
Lüks polis araclari

El konulan mercedes porshe bentley gibi araclar ekip otosu yapildi.bu ataclarin parca bakim onarimini dusunmedimi egm..siz ne dusunuyorsunuz


ardabeyy
Şef
26 Aralık 2023 20:08
Biz kendi bakım onarımımızı nasıl yaptıracaz onun derdindeyiz. Bırakalım da onu da bu kararı alanlar düşünsün. Başımıza ne geldiyse zaten gerekene değil de üstümüze vazife olmayana kafa yorduğumuz için gelmedi mi?

yorqunadam
Aday Memur
26 Aralık 2023 20:10
lüx ekip arabasıyla kaza yaparsan görürüm seni ahahahaha daha dobloyu sürtünce karı gibi ağlıyorsun
ardabeyy, 1 saat önce
Biz kendi bakım onarımımızı nasıl yaptıracaz onun derdindeyiz. Bırakalım da onu da bu kararı alanlar düşünsün. Başımıza ne geldiyse zaten gerekene değil de üstümüze vazife olmayana kafa yorduğumuz için gelmedi mi?
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