Lüks polis araclari

Biz kendi bakım onarımımızı nasıl yaptıracaz onun derdindeyiz. Bırakalım da onu da bu kararı alanlar düşünsün. Başımıza ne geldiyse zaten gerekene değil de üstümüze vazife olmayana kafa yorduğumuz için gelmedi mi?

Biz kendi bakım onarımımızı nasıl yaptıracaz onun derdindeyiz. Bırakalım da onu da bu kararı alanlar düşünsün. Başımıza ne geldiyse zaten gerekene değil de üstümüze vazife olmayana kafa yorduğumuz için gelmedi mi?