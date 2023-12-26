Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Aralık 2023 20:00
Nöbet tutamaz raporu hangi saatleri kapsıyor?

Merhaba geçen yaz şant takıldığı için beyin cerrahi doktorum nöbet tutamaz raporu alabilirsin dedi bende aldım. Çalıştığım hastanede 8-16 ve 8-20 şiftleri var raporumla birlikte sadece 8-16 çalışabilirmiyim yoksa 8-20 çalışmak zorundamıyım? Kısacası nöbet muafiyet raporu alan biri en geç hangi saate kadar çalıştırılabilir?


yigit-yigit22
Aday Memur
26 Aralık 2023 21:05

merhaba hocam çok geçmiş olsun nöbet muafiyet raporunu nasıl aldınız cevaplar mısınız?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

4/B sağlık personeli aynı ilde başka hastaneye geçici görevlendirme ile gönderilebilir mi?2024 ocak tayinİller arası tayin hk.Ankara Bakanlığa Yakın kiralık daireEş tayini ne zaman duyurulacakücretsiz izinde kadrolu eş durumu tayiniAralık ayı parapuanPsikolog becayiştayin cezaları lütfen yardım Ünvan değişikliği hakkında.

Sözlük

The Eight Hundred 2020 1 ne izledim ben dedirten filmler 1 of 2 ladikli ahmet hüdai hazretleri 4 çivi 1 Elesin Oba:The King's Horseman 2022 1 zaman 1 domain 1 Saltburn 2023 1 merkad 1

Son Haberler

ABD: Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteği sürüyorYargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değilBakan Özhaseki: Ülkemiz iki dezavantaja sahip, ikisi de yerin altındaAK Parti'de 10 il için aday belirleme istişareleri tamamlandıFatih Terim'in yeni takımı Panathinaikos oldu

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi