Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Aralık 2023 21:32
MEB GYS
mülakata çalışan var mı? çalışıyorsanız nelere çalışıyorsunuz ?

şefce
Daire Başkanı
26 Aralık 2023 23:22

Torpil demek olan mülakatın neyine çalışacaksın. Zaten çalışan yazılı sınavı kazandı şimdi sıra torpilde. Hükümette bu yüzden bize her daim tamah etsinler diye torpili kaldırmıyor ya işte.

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