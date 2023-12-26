KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Aralık 2023 21:52
2020 KPSS önlisans adalet branş sıralaması

merhaba, 2020'de 83 puan almış adalet mezunu birinin branş sıralaması nedir? aramızda bu puana yakın olup 2020'ye giren biri cevaplayabilir mi rica etsem? ya da öğrenebileceğim bir site var mıdır?

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