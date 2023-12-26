Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Aralık 2023 21:54
Aile yardımı hakkında

eşim evde pasta vs yaparak sosyal medya ve çevresi üzerinden satiş yapiyor, gelir vergisii kanuna göre işyeri açmaksizin evde yaptiği ürünleri satanlara vergi muafiyeti getirilmiştir buna başvurup vergi muafiyeti belgemizide almak istiyoruz bu durumda aldiğimiz aile yardimi ödeneğini kestirmemiz gerekirmi.

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