Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


26 Aralık 2023 21:59
3600 ek gösterge ne oldu unutuldu mu

1.derecede olan memurlara ek gösterge verilecek denilmişti.Torba yasada var mı acaba.İnşallah unutmazlar..

Bilgisi olan arkadaşlar aydınlatabilir mi bizleri

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