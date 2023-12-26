Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Aralık 2023 22:03
EMEKLİ İKRAMİYESİ

MERHABALAR.

2024 YILI 16 OCAK İTİTBARİYLE EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMEYİ PLANLIYORUM ALLAH'IN İZNİYLE... MEMURA GELECEK ZAM SANIRIM İKRAMİYEYE DE GELİYOR. 16 OCAK İTİBARİYLE İKRAMİYE ZAMLI MI OLUR. YANİ ŞUBAT 2024 'TE EMEKLİ İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLURSA EMEKLİ İKRAMİYESİNİ DE ZAMLANMIŞ OLARAK ALIR MIYIM?. TEŞEKKÜRLER...


Halkadami89
Memur
26 Aralık 2023 22:25
Oyakta kaç K var?

cemsem1
Aday Memur
26 Aralık 2023 22:29
OYAK ile ilgili sormadım. emekli sandığı ikramiyesinden bahsediyorum
Halkadami89, 1 saat önce
Oyakta kaç K var?

noname77
Aday Memur
26 Aralık 2023 22:31
Aynı oranda zam geliyor.
cemsem1, 1 saat önce
OYAK ile ilgili sormadım. emekli sandığı ikramiyesinden bahsediyorum
Toplam 3 mesaj

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