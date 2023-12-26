GYUDS Alt gorev hizmet suresi

gsb de 24 kasim 2022de goreve basladim ve kadroya gectim. gyuds icin 2 yil alt gorev hizmet sarti var. misalen mayista acilacak bir sinav basvurusunda 2 yil icin 6-7 ayim eksik kalacak. bakanlik bunun icin musamaha gosterir mi acaba? ayni durumu yasamis ve yasayan var mi?

gsb de 24 kasim 2022de goreve basladim ve kadroya gectim. gyuds icin 2 yil alt gorev hizmet sarti var. misalen mayista acilacak bir sinav basvurusunda 2 yil icin 6-7 ayim eksik kalacak. bakanlik bunun icin musamaha gosterir mi acaba? ayni durumu yasamis ve yasayan var mi?