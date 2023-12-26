Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Aralık 2023 22:07
GYUDS Alt gorev hizmet suresi
gsb de 24 kasim 2022de goreve basladim ve kadroya gectim. gyuds icin 2 yil alt gorev hizmet sarti var. misalen mayista acilacak bir sinav basvurusunda 2 yil icin 6-7 ayim eksik kalacak. bakanlik bunun icin musamaha gosterir mi acaba? ayni durumu yasamis ve yasayan var mi?

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