Bilgisayar İşletmenligi Cevap Verilmeyen Dilekçe

arkadaşlar kurumumda pdbye bilgisayar İşletmenligi için dilekçe verdim herhangi bir dönüş olmadı normalde bunun usulü nedir dilekçeye olumlu ya da olumsuz bir dönüş olması mı gerekir kısacası memur İşletmenligi kadrosunu nasıl alır cevaplarını almak isterim usulü yolu yordamı nedir

arkadaşlar kurumumda pdbye bilgisayar İşletmenligi için dilekçe verdim herhangi bir dönüş olmadı normalde bunun usulü nedir dilekçeye olumlu ya da olumsuz bir dönüş olması mı gerekir kısacası memur İşletmenligi kadrosunu nasıl alır cevaplarını almak isterim usulü yolu yordamı nedir