Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Aralık 2023 22:08
Bilgisayar İşletmenligi Cevap Verilmeyen Dilekçe
arkadaşlar kurumumda pdbye bilgisayar İşletmenligi için dilekçe verdim herhangi bir dönüş olmadı normalde bunun usulü nedir dilekçeye olumlu ya da olumsuz bir dönüş olması mı gerekir kısacası memur İşletmenligi kadrosunu nasıl alır cevaplarını almak isterim usulü yolu yordamı nedir

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