Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Aralık 2023 23:28
3+1 toplu kadro eş durumu yardım

Arkadaşlar 2022 ocak ayında 45Alı 3+1 att olarak atandım 2023 haziran ayında kadroya geçtim toplam 2 yıllık memurum. Eş durumu tayini verip eşimin yanına gidebilir miyim? eş durumu tayini verebiliyorsam ocak ve temmuz dönemini mi beklemem gerekiyor. Alt bölge üst bölge tayinde etkili mi?

Çok Yazılan Konular

4/B sağlık personeli aynı ilde başka hastaneye geçici görevlendirme ile gönderilebilir mi?2024 ocak tayinİller arası tayin hk.Eş durumu tayinEş tayini ne zaman duyurulacakücretsiz izinde kadrolu eş durumu tayiniPsikolog becayişAnkara Bakanlığa Yakın kiralık daireAralık ayı parapuan2023 Ocak iller arası tayin ceza

Sözlük

Svalbard tohum deposu 1 çivi 2 Kızıl goncalar 2 Eli kolu bağlanmak 1 günün iddaa kuponu 1 Uyuyamayan ayı ailesi 1 barış akarsu 3 ladikli ahmet hüdai hazretleri 4 bilgi 1 gülfeşan 5

Son Haberler

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği YönetmeliğiSeyyanen ödemeye zam yapılacak mı?27 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıİŞKUR memurları müjde bekliyor1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!

Editörün Seçimi

Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel Seçimleri