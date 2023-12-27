KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 02:27
TİCARET İL MEMURU VS GÜMRÜK İMKANLARI?

Merhabalar, sırf bu soruyu sormak için üye oldum. TİM ve Gümrük arasında ki farklar ve imkanlar nelerdir? Giyim yardımı vs... hiç atanmadım imkanlar neler olabilir bilemiyorum.

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