Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Aralık 2023 06:19
Norm fazlası atamalarda il emrindekilerin önceliği

Merhaba. Bulunduğum ilde norm fazlası atamaları gerçekleştirildi. Kılavuzda öncelikle ilçe içindeki boş olan kurumları yazmamız gerektiği belirtiliyor. (aksini yapanların dilekçeleri iptal edildi) Ancak Merkezde iki kurum açık olmasına rağmen İl mem emrindeki iki arkadaş başka ilçedeki iki okula atandı. Merkezdeki iki kuruma da kimse atanmadı.

Sorum şu: İl emrinde olanların öncelikle merkezdeki açık yerleri yazması gerekmiyor mu? Yoksa istedikleri ilçeleri sırası farketmeksizin yazabilirler mi? Bir öncelikleri var mı?

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