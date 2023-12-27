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Editörler : ecoekonomist


27 Aralık 2023 07:20
güncel faiz oranları
Bankaların güncel mevduat faiz oranı nedir? %47-48 ler konusulurken kullandığım banka %40 a düşürmüş

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