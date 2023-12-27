Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Aralık 2023 07:44
Uyku terörü
Değerli meslektaşlarım abilerim 6 yıllık polis memuruyum ve 1 yıldır uyku ile ilgili bazı sorunlarımdan dolayı dr gittim bir kaç seans sonra uyku laboratuvarı önerdi teşhis için ve bir gece yattıktan sonra raporum çıktı Nrem parasomnia (uyku terörü) hastası olduğum söylendi bazı tedavi yöntemleri vardır dedi ve ilaç tedavi ile kontrol altına alınabilir dedi fakat mesleğim den dolayı bu ilaçları kullanmam sorun teşkil edecektir geceleri çalışman uygun değil ve düzenli uyku hayatına geçmen gerek dedi şimdi ben bu durumda napmalıyım meslek büyüklerimden fikir alışverişi rica ediyorum sağlığım önemli az uyuyorum ve beni çok etkiliyor bulunduğum il hastane konusunda sıfır gelişmiş bu hastalığa bakacak dr yok yer Hakkari

mfg04
Aday Memur
27 Aralık 2023 07:53
kardeşim geçmiş olsun.bence önce van iline sevkini yaptır.detayli raporunu al.gece calismazsan bir şeyin kalmaz Allahını izniyle

Producer34
27 Aralık 2023 07:56
teşekkür ederim sanırım öyle yapacağım sağlık durum bildirir raporu isteyeceğim.
mfg04, 18 dk. önce
kardeşim geçmiş olsun.bence önce van iline sevkini yaptır.detayli raporunu al.gece calismazsan bir şeyin kalmaz Allahını izniyle

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
27 Aralık 2023 07:57
hangi bölüme gittiniz.

Producer34
27 Aralık 2023 08:03
nöroloji bölümü uyku üzerine doç araştırdım özel de gittim sgk tam teşekkürlü hastaneler bu bölümler var ama uyku için yatışlara çok uzun süre sonraya gün veriyorlar bu yüzden özel tercih ettim uyku hastalıklarına 2 bölüm bakıyor nöroloji ve pisikiyatri
Gydm, 14 dk. önce
hangi bölüme gittiniz.

sancak bayrak
Şef
27 Aralık 2023 08:04

Mesleğin en büyük sorunu gece uykusuzluğu.kimini çok etkiler,kimini az.ben de bu konuda yıllarca çok sıkıntı yaşadım.ve bir de 12/12 sisteminde geceden çık geceye git çok yıprattı.Allah yardımcın olsun.gündüz çalışmanın bir yolunu bul,idari büroya geç diyecem de gündüz çalışan yerler bayanlara tapulu.gece çalışırken mutlaka bir yolunu bulup bir iki saat istirahat edin.

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