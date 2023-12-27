Değerli meslektaşlarım abilerim 6 yıllık polis memuruyum ve 1 yıldır uyku ile ilgili bazı sorunlarımdan dolayı dr gittim bir kaç seans sonra uyku laboratuvarı önerdi teşhis için ve bir gece yattıktan sonra raporum çıktı Nrem parasomnia (uyku terörü) hastası olduğum söylendi bazı tedavi yöntemleri vardır dedi ve ilaç tedavi ile kontrol altına alınabilir dedi fakat mesleğim den dolayı bu ilaçları kullanmam sorun teşkil edecektir geceleri çalışman uygun değil ve düzenli uyku hayatına geçmen gerek dedi şimdi ben bu durumda napmalıyım meslek büyüklerimden fikir alışverişi rica ediyorum sağlığım önemli az uyuyorum ve beni çok etkiliyor bulunduğum il hastane konusunda sıfır gelişmiş bu hastalığa bakacak dr yok yer Hakkari

Değerli meslektaşlarım abilerim 6 yıllık polis memuruyum ve 1 yıldır uyku ile ilgili bazı sorunlarımdan dolayı dr gittim bir kaç seans sonra uyku laboratuvarı önerdi teşhis için ve bir gece yattıktan sonra raporum çıktı Nrem parasomnia (uyku terörü) hastası olduğum söylendi bazı tedavi yöntemleri vardır dedi ve ilaç tedavi ile kontrol altına alınabilir dedi fakat mesleğim den dolayı bu ilaçları kullanmam sorun teşkil edecektir geceleri çalışman uygun değil ve düzenli uyku hayatına geçmen gerek dedi şimdi ben bu durumda napmalıyım meslek büyüklerimden fikir alışverişi rica ediyorum sağlığım önemli az uyuyorum ve beni çok etkiliyor bulunduğum il hastane konusunda sıfır gelişmiş bu hastalığa bakacak dr yok yer Hakkari