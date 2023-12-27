KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 07:56
Ticaret il müdürlükleri tayin
merhaba eş farklı kurumda memur ise ticaret il müdürlüğüne atanan personel diğer kurumdaki eşinin yanına ne zaman tayin olabilir

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