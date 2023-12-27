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Editörler : oto-danisman-expert


27 Aralık 2023 09:11
Tesla Modelleri Kaç Km Yol Gidiyor?

- Tesla Model 3, birçok farklı versiyonla mevcut olup, tam şarjla genellikle ortalama 350 ila 580 km arasında bir menzile sahiptir.

- Tesla Model S, tam şarjla 500 km ile 630 km arasında bir menzile sahiptir.

- Tesla Model X, menzili genellikle 380 km ile 540 km arasında değişir.

- Tesla Model Y, tam şarjla 410 km ile 520 km arasında bir menzile sahiptir.

Kaynak: https://teslaforum.com.tr/konu/tesla-modelleri-tam-sarjla-kac-km-yol-alir.101/

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