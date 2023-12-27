Dini bütün müslümanlara ufak bir soru !

halk için hüküm verme yetkisini kullanan hükümettir.

hükümeti seçen bir çoğunluktur.

çoğunluk ile alınan vekalet geneli kapsar.

çoğunluk ile alınan vekaletin vebalini kim öder ?

genel mi yoksa çoğunluk mu ?

hükümetin yıllarca vergi borcunu sildiği şahıs yada zümrelerin bütçede açtığı deliği kim öder ? tabi ki halk

ismi önemli olmayan bir şahsın 300 milyon dolar yani bugünün parası ile yaklaşık 9 milyar tl vergi borcu silinmiş.

9 milyarı ülke nüfusuna böldüğünü zaman kişi başı düşen tutar 105.88 tl

bir kelam ile silinen vergi borcunu tüm ülke ödeyecek

şimdi bu alelen bir hırsızlık mıdır değil midir ?

gelelim ikinci soruya

hükümet benden ek 2 adet mtv aldı. Yani verginin vergisini aldı.

yani hükümet yasal yolla benim parama çöktü demektir.

bir yasanın yasal olması onun meşru olduğu hükmünü doğurmaz.

uzun lafın kısası devlet benden yasa ile 2 adet mtv yi haksız yere aldı

hakkaniyet açısından

benden zorla alınan bir şeyi ben illegal yönden alırsam bunun adı hırsızlık mı olur yoksa hakkaniyet mi olur ?