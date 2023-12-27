Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Aralık 2023 09:30
Adli tıp kurumu çalışan var mı?

Unvan tekniker ne gibi işler yapılıyor tayin hakkı varmı?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
27 Aralık 2023 12:12

Unvan tekniker de ne teknikeri? Her tekniker aynı işi yapmaz.


kendinetekniker
Aday Memur
27 Aralık 2023 12:13
bilgisayar
hsnd, 3 saat önce

Unvan tekniker de ne teknikeri? Her tekniker aynı işi yapmaz.

Toplam 2 mesaj

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