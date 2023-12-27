Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


27 Aralık 2023 09:30
Adli tıp kurumu çalışan varmı
Unvan tekniker ne gibi işler yapılıyor tayin hakkı varmı?

Çok Yazılan Konular

sağlık lisansiyeriStrateji Dairelerindeki Mali hizmetler uzmanı Şef in üstü müdür?2023/2 önlisans puanınız ve tercihleriniz3600 ek gösterge ne oldu unutuldu mu

Sözlük

ders sen öğrenene kadar devam eder 2 The Eight Hundred 2020 1 philadelphia deneyi 1 ladikli ahmet hüdai hazretleri 2 Uyuyamayan ayı ailesi 1 Pizza 1 Bihter 2023 1 adam adeta zihnimi okuyor 1 mükemmeliyetçilik 1 Svalbard tohum deposu 1

Son Haberler

Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu yakalandıTicaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyinOsmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAltının gramı 1950 liradan işlem görüyorMemur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak

Editörün Seçimi

Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel Seçimleri