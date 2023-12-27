KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 09:43
Ticaret bakanlığı gümrük memuru

Gümrük memuru büro personeli değildir. Sahada görevlendirilir. Vardiyalıdır.Bölgelerin çoğu sınır kapılarıdır. Lojman çoğu ilde yoktur. Olan bazı yerlerde dökülüyor.Servis çoğu ilde yoktur.örneğin ıgdır bölge dilucu sınır kapısıdır ve Doğubeyazıt gürbulağıda kapsar. Ihtıyaca göre gorevlendırılır.sanılmasınki bölgeler merkez&#129303; tercih yapanlar 8-5 masa başı gümrük memuru hayali kuranlar şok yaşayabilirler.görevde yükselme var fakat görevde yükselme ile puanla tayinden çıkılır kurul ile tayin yapılır kurumun uygun gördüğü bir yere gerceklestırılır.tercih edeceklere hayırlı olsun


Mehmet-şeker
Şef
27 Aralık 2023 10:02

Bir yanım da diyor ki bu saha mevzusunun da iyice suyu çıktı her gün biri bişey söylüyor bi yandan da diyorum bırak gerçekten isteyen ne olursa olsun tercih etsin belli olsun gerçekten atanmak isteyen


Gümrükmuhafız
27 Aralık 2023 10:11

Konu bilgi amaçlıdır faydalanmak isteyene sonuçta herkes istediği tercihi yapıp yaşayıp görecek

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