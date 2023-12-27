Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


27 Aralık 2023 09:55
Nakil için İlişik Kesme

Merhabalar. Kurumlar arası geçiş yapacağım. Gideceğim kurum atamamı yapmış ve şimdiki çalıştığım kurumda ilişik kesmek için aradılar. Bu ilişiği kesmek için zaman ne kadar bilen var mı aceba?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Uyuyamayan ayı ailesi 1 zaman 1 dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 çivi 2 bakacaz 2 siz hiçbir insanı sevdiniz mi insanlık vazifesi olarak görmeden 3 The Eight Hundred 2020 1 yafta 2 Saltburn 2023 1 günün iddaa kuponu 1

Son Haberler

Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 8 terör örgütü mensubu yakalandıTicaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyinOsmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAltının gramı 1950 liradan işlem görüyorMemur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak

Editörün Seçimi

Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel Seçimleri