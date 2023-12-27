KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 11:29
Tarım ve Orman Bakanlığı / İİBF Kadroları / 1600 kontejan

Merhaba, çalışanlara sorduğuma göre

Tarım ve orman bakanlığı, Ticaret bakanlığından daha rahat .

Resmi gazete yayınlandı Ocak ayında ilan gelecek.

Sizce kaç ile kapatır iibf


trabzonlucansu
Aday Memur
27 Aralık 2023 12:07
onda ne kadar alım yapılacağı belli mi?

tubaygtynk
Aday Memur
27 Aralık 2023 12:56

Alımlar iibf den mi olacak ki


kurum1999
Aday Memur
27 Aralık 2023 13:07

Büro Personeli Lisans , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alacak.

tubaygtynk, 12 dk. önce

Alımlar iibf den mi olacak ki

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