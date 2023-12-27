Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2023 11:56
Ücretsiz izin tayin

Arkadaşlar merhaba. 45alı 3 yılını tamamlamış kadrolu hemşireyim. Şuan ücretsiz izindeyim. Özel eş durumu tayini istemeyi planlıyorum. Dilekçede Şuan ücretsiz izinde olduğumu tayinimin çıkması durumunda izni kesip başlayış yapacağımı belirtsem tayin konusunda yine de problem yaşar mıyım

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