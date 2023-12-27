KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 12:03
Uzman yardımcısı-kendini geliştirme

Kamuda uzman yardımcısı olarak görev yapan biri kendini geliştirmek için neler yapabilir? Hangi bilgisayar programlarını öğrenilebilir hangi sertifikaları alabilir? Diğer önerilere de açığım. Yardımcı olursanız sevinirim.

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