Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


27 Aralık 2023 12:13
20 yıl zorunlu hizmet sonrası emeklilik
Bilindiği üzere 657 de 25 yıl hizmet yapan memur emeklilik hakkı hazanır ancak aylık bağlanması için yaşı beklemesi gereklidir.Polisler 20 yıl hizmete +5 yıl yıpranma verdiği için 25 yılda bu hakkı kazanmış oluyor.Tabi yaşı beklerken 3.5 sene üzerinde sigortalı olmaman gerek aksi takdirde memur statüsünden düşer emekli aylığın. Şimdi bu durumda usule uygun dilekçe vererek bekleyen sgk ve emniyete görüş talebinde bulunan abiler varmıdır.Bilgiler doğrumudur, malum teknoloji çağında ilkel şartlarda yaşam beni yormaktadır ve 3 kuruş kazanayım derken sağlığımdan olacağım böyle giderse, en iyi çözümü bu yolda görüyorum.

unhappilybayburt
Memur
27 Aralık 2023 12:18

En büyük sorunlardan biri bu eskisi gibi mecburi hizmetini dolduran emekli olabilmeli

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