SOSYAL HİZMET ünva değişikliği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.2023 Aralık Ayı EnflasyonuYüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023 Aralık maaşlarımızı yazalım2024 ocakta asgari ücret ne kadar olur?Resmi Özel Mesai Saatleri günlük 6 saat olarak yeniden düzenlenmeliŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamAsgari ücret ne kadar olur?Toplu Sözleşme (Sendika) İkramiyesi Her Ay mı Yatırılacak?
Sözlük
Son Haberler
Otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİlk kan döküldü: Tesla fabrikasında robot insana saldırdıOperasyon bölgelerine saldırı girişimi engellendi: 4 terörist etkisizÇanakkale'de bir kadının yüzüne kimyasal sıvı atan zanlı adliyeye sevk edildiFETÖ'nün 'gaybubet evi'nde yakalanan 4 sanık hakim karşısına çıktı
Editörün Seçimi
Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel Seçimleri