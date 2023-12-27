KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Aralık 2023 12:58
haber doğru mu acaba
https://www.ogretmenlersitesi.com/meb-2024-ogretmen-atama-brans-sayilari-belli-oldu# böyle blonla çok olacaktır inanmak istiyorum.

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