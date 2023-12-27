Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2023 13:21
4B SÖZLEŞMELİ AYNI ÜNVANDA MERKEZİ ATAMA

4B SÖZLEŞMELİ kütüphaneci aynı ünvan da aynı puanla MERKEZİ ATAMA da atanabilir mi?


Akiftnrvrdi
Aday Memur
27 Aralık 2023 13:32
bende bu konuyu çok merak ediyorum çok fazla bilgi kirliliği var
Toplam 1 mesaj

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