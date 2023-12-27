MEB 2024 mazaret tayini

Kadro verecez diye bir yerlerini yırttılar, ama içi boş kadro verdiler. Bu akp nin işi gücü algı,yalan dolan. Sözleşmeli öğretmen kadroya geçiriyorsun o zaman neden hala 3 yıl şartı arıyorsunuz. Yemin ederim bu ülkede yaşamak stresten başka bir şey kazandırmıyor insana

Kadro verecez diye bir yerlerini yırttılar, ama içi boş kadro verdiler. Bu akp nin işi gücü algı,yalan dolan. Sözleşmeli öğretmen kadroya geçiriyorsun o zaman neden hala 3 yıl şartı arıyorsunuz. Yemin ederim bu ülkede yaşamak stresten başka bir şey kazandırmıyor insana