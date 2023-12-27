Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Aralık 2023 14:27
MEB 2024 mazaret tayini
Kadro verecez diye bir yerlerini yırttılar, ama içi boş kadro verdiler. Bu akp nin işi gücü algı,yalan dolan. Sözleşmeli öğretmen kadroya geçiriyorsun o zaman neden hala 3 yıl şartı arıyorsunuz. Yemin ederim bu ülkede yaşamak stresten başka bir şey kazandırmıyor insana

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