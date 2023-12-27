Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Aralık 2023 14:31
Ağustos 2024 zammı
Sizce ne oranda bir zam gelir

kral122
Daire Başkanı
27 Aralık 2023 14:51

Zıyaaaa temmuzda yapıyorlar memurlarda zam mı


kitkanun
Şef
27 Aralık 2023 14:53

%88


cetek
Şef
27 Aralık 2023 15:01

Bi yüzde 50 de o zaman alırız. Reis memurunu ezdirmezz.


Thalesemre
Genel Müdür
27 Aralık 2023 15:09

Bu başlığı açan memur falan değil. Resmen trol. Ağustosta zaten memurlar için zam yok.


murat_326
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 15:09

Ağustosa kim öle kim kala

Toplam 5 mesaj

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