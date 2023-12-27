Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Aralık 2023 14:37
Seyyanen zam maaş farkı ?
verilen 8000 Tllik seyyanen zama bu sefer maaş farkı verilecek mi?

kral122
Daire Başkanı
27 Aralık 2023 14:50

Maaş farkı verilmeyecek


kitkanun
Şef
27 Aralık 2023 14:54

1 Ocak itibarıyla geçerli olacağı için farkı da ödenecek. yaklaşık 2bin

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