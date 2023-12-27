KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Aralık 2023 14:50
Tercihler son dakika

Tercihler için son saatler arkadaşlar Hatay malatya maaş illeri için uyarıyorum buralarda ev yok.Buralarin kendi halkı bile konteynerlarda yaşan mücadelesine devam ediyor.Bu iller için yerleşip ev bulamayıp geri dönebilirsiniz.yada tokide bulsanız bile 20 binden aşağı kira yok.ona göre tercihlerinin gözden geçirmeniz önemle rica olunur.illa gitmek isteyen olursa bu illere kendileri bilirler uyarması benden

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