Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 15:28
Eş durumu tayini olmayanlar

Dostlar merhaba, kamuda kadrolu olarak görev yapan ve herhangi bir yasal engel olmamasına rağmen aile birliği eş durumu tayini olmayanlar var mı?


Memur3555
27 Aralık 2023 15:36

Yasal ve mevzuat gereği herşey tamamsa karşılıklı yazılmışsa olması lazım ama

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