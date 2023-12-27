Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


27 Aralık 2023 15:29
akademik teşvik bilgi
Arkadaşlar, makalenin yayınlandığı derginin ÜAK tarafından temel alanlara ilişkin tanımlanan alan endekslerinde olduğunu gösteren belgeye nasıl ulaşabilirim, teşekkür ederim.

hidalgo54
Şef
27 Aralık 2023 16:24
Makalenin yayınlandığı sayıda jenerik dosyası varsa orada yazar. Ya da derginin web sayfasında indeks bilgilerinin yer aldığı yerin ekran görüntüsünü alabilirsiniz. O da yeterli oluyor.
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