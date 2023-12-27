Kadroludan sözleşmeliye geçiş ve kültür bakanlığı

Arkadaşlar adalet bakanlığında kadrolu infaz koruma olarak çalışıyorum son kanunda girdim ve ocak 15 de 12 ay bir yılıda kadrolu olarak tamamlamış olacağım ancak sözleşmeli kültür bakanlığı müze araştırmacısı kazandım ve geçmeyi düşünüyorum güvenlik araştırması ne kadar süre de gelir ben istifamı yetiştirmek için ne zaman vermeliyim tebliğ geldiğinde versem yetişmezse 15 gün içinde başlamadığımdan hakkım yanar mı bu evrak gönderim tarihi itibariyle 11 ay olması ve 1 ay sözleşmeli çalışmış görülmem problem doğurur mu? Ayrıca bu mesleği yapan arkadaşlar nasıl bir meslektir 3+1 varmı kadro için tamamlanınca tayin olunabiliyor mu tayin işi çok mu zor kolay mı maaşlar 2023 aralık itibariyle nasıl ve ek durumu var mı? Şimdiden bu yoğun soru ve yazıyo okuyanlara teşekkür ederim. Ayrıca bu konu forumda yok baktım çok aradım başkaları için de iyi bir rehber olacaktır cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkürler.