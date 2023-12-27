Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2023 15:57
Adalet Bakanlığı, dosyaların arşivde bekleme süresini yeniden ele almalı (Ana Sayfadaki Haber)

https://www.memurlar.net/haber/1087603/adalet-bakanligi-dosyalarin-arsivde-bekleme-suresini-yeniden-ele-almali.html

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