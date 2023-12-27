Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


27 Aralık 2023 16:04
Dayan Bozkurtum

Dayan Bozkurtum

Niyetinizi aldınız mı bugün bozkurtum

Şahlandınız mı bu gece yine bozkurtum

Dün gece yastığa başını koyduğun anda

Bugün de seni uyku tutmadı mı bozkurtum

Bu gece olsun da rahatca uyu bozkurtum

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Niye dert edersiniz ki güzel bozkurtum

Demedi mi ki On Osmanlı gücünde olacak

Yarın ülkemiz On Osmanlı gücünde olacak

Muhiddin Arabi dedi ya dayan bozkurtum

Bu gece uyu bozkurtum, yarın bu olacak

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Vatan benim ben de, bayrak benim ben de

Şan da benim ben de, şeref benim ben de

Toprak benim ben de, irşat benim ben de

Çekinmeden de bozkurtum, bedeli ödendi

Bedel isteyene Muhsin Başkan'ım bilir de

Meczup Barış

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