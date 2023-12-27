KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 16:21
memurlar.net. Reklam işini biraz abartmamış mı?

Ya arkadaş bu nedir sayfada düzgünce gezinemiyorum. sürekli reklam çıkıyor. Böyle devam ederse forumu kullanmayı bırakacağım


txms
Aday Memur
27 Aralık 2023 16:23

Reklam kapatmaktan sayfada geçinemiyorum.bu nedir ya


Mehmet-şeker
Şef
27 Aralık 2023 16:27

Biraz mı? Hayatımda bu kadar çok reklam kapattığım bi uygulama hatırlamıyorum


kurum1999
Aday Memur
27 Aralık 2023 16:35

Kesinlikle çok abartmış


Tgchll
Aday Memur
27 Aralık 2023 17:02

Al benden de okadar. Her reklamda küfür ediyorum size bilginiz olsun :)

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