Torba yasada bizli ilgili teklif olacak mı?

Bu zihniyet düne kadar 3600 diye teşkilatın bütün sorunlarını halı altına süpürdü. dışardan polisin tek sorunu 3600 gibi gösterildi. Şimdi 2. şark çıktı. Giden adam çok afedersiniz eşşek miydi? Bu teşkilatın öncelikli sorunu adil bir çalışma sisteminin ve maaş sisteminin olmamasıdır. büroda gece çalışmadan 0 risk ile çalışan alayı bunun gibi 2. şark kalksın yeter der.

Bu zihniyet düne kadar 3600 diye teşkilatın bütün sorunlarını halı altına süpürdü. dışardan polisin tek sorunu 3600 gibi gösterildi. Şimdi 2. şark çıktı. Giden adam çok afedersiniz eşşek miydi? Bu teşkilatın öncelikli sorunu adil bir çalışma sisteminin ve maaş sisteminin olmamasıdır. büroda gece çalışmadan 0 risk ile çalışan alayı bunun gibi 2. şark kalksın yeter der.