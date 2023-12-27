Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


27 Aralık 2023 16:40
Torba yasada bizli ilgili teklif olacak mı?

Malum meclis bugünden sonra 15 ocağa kadar çalışmalara ara verecek bizli ilgili bugünden yarın bir kanun çıkar mı bilgisi duyumu olan yazarsa sevinirim


Brse
Aday Memur
27 Aralık 2023 16:43

2.şark kalksın yeter


85200258
Genel Müdür
27 Aralık 2023 16:57
Bu zihniyet düne kadar 3600 diye teşkilatın bütün sorunlarını halı altına süpürdü. dışardan polisin tek sorunu 3600 gibi gösterildi. Şimdi 2. şark çıktı. Giden adam çok afedersiniz eşşek miydi? Bu teşkilatın öncelikli sorunu adil bir çalışma sisteminin ve maaş sisteminin olmamasıdır. büroda gece çalışmadan 0 risk ile çalışan alayı bunun gibi 2. şark kalksın yeter der.
Brse, 37 dk. önce

2.şark kalksın yeter


Brse
Aday Memur
27 Aralık 2023 17:02

Burocu değiliz kardeş.hic calismadim büroda .hep sokaklardayiz

85200258, 23 dk. önce
Bu zihniyet düne kadar 3600 diye teşkilatın bütün sorunlarını halı altına süpürdü. dışardan polisin tek sorunu 3600 gibi gösterildi. Şimdi 2. şark çıktı. Giden adam çok afedersiniz eşşek miydi? Bu teşkilatın öncelikli sorunu adil bir çalışma sisteminin ve maaş sisteminin olmamasıdır. büroda gece çalışmadan 0 risk ile çalışan alayı bunun gibi 2. şark kalksın yeter der.

Brse
Aday Memur
27 Aralık 2023 17:04

2.sark kalksın diyoruz çünkü adaletsizlik var. 45 yaşına gelmis insanlar ailesini bırakıp gidiyor.


Çimelek
Aday Memur
27 Aralık 2023 17:04

Fazla çalışma ücreti+ çalışma saati en önemlisi bu ikisi teklif olacak mı içeriden bir bilgisi olan

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