Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Aralık 2023 17:11
TİTCK ürün denetmen yardımcılığı

Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu ürün denetmen yardımcılığı sözlü mülakatında ne tarz sorular soruluyo? Özellikle kimya mühendisliği alanında nelerin üstünde duruyolar?

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