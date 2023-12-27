Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


27 Aralık 2023 17:14
Memurlara İstanbul tazminatı istiyoruz
İstanbulda yaşayan memurlar destek olalım lütfen.

lastcheva
Aday Memur
27 Aralık 2023 17:20

İstanbul değil büyükşehirlerde ki memurlara demek lazım. İstanbul kadar olmasa da diger büyüksehirlerde fazlasıyla pahalı.

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