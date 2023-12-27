Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


27 Aralık 2023 17:17
Dernek evindeki masraf

Arkadaşlar derneğe ait olan lojmandan cüzi kira alınıyor. Kombi arıza çıkardı dernek başkanı ben sağlam teslim ettim diyor. Demirbaş olan şeylerin arızaları normalde ev sahibin tarafından ödenir. Bulunduğumuz yerde iki görevliyiz diğer arkadaş 7-8 yıl oturdum tüm masrafları kendim ödedim dedi.

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