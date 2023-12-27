Açığa Alınma bilgisi mevcut 1000 3000 kişiden bahsediliyor.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Çok Yazılan Konular
İdare Mahkemesi İade KararıEgm Fetö idari soruşturmaSon 5 yılda atanmama 55'e yaşına yükseliyor.PMYO süresini meslekten saydırma 2024 yılı genel atama hakkındaPolisler 2. şark iptal genelgesi bekliyorAçığa Alınma bilgisi mevcut 1000 3000 kişiden bahsediliyor. Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.En düşük maaş polisteİstanbulda başlayan yeni polis
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel Seçimleri