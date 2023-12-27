Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


27 Aralık 2023 17:29
Açığa Alınma bilgisi mevcut 1000 3000 kişiden bahsediliyor.
Gruplar da 1000 3000 kişi açığa alınmış deniliyor.. Bilgisi olan var mı

Aftc
Aday Memur
27 Aralık 2023 17:30
Bilgisi olan var mı

avcim
Aday Memur
27 Aralık 2023 17:42
konusu ne

timci
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 17:45

Balon, öyle bir şey yok.millwtin aklını bulandırmayın.


Aftc
Aday Memur
27 Aralık 2023 17:48
İnşallah balondur ama Balon değil.
timci, 1 saat önce

Balon, öyle bir şey yok.millwtin aklını bulandırmayın.


Aftc
Aday Memur
27 Aralık 2023 17:50
Ftö s,D card olduğu bilgisi var
avcim, 2 saat önce
konusu ne

Kadir-29
Şef
27 Aralık 2023 17:55
aranan var mı bana da balon geliyor. daha bitmedi mi bu işler

aras1325
Aday Memur
27 Aralık 2023 18:00
benim adlı soruşturma vardı kyok aldık kapandı ama idari devam ediyordu. konu da sadece polis okulu döneminde hts kayıtları başka bir şey yok... şuan aktif gorevdeyim. arayan soran yok. ama sanırım bu HD Kart dan 3 bin kişi var deniliyordu yeni isim onun ile mi alakali acaba

ABlood
Aday Memur
27 Aralık 2023 18:03

Sebebi ne aceba


Canikli35
Aday Memur
27 Aralık 2023 18:04

Ne olabilir sence Fetö tabiki

ABlood, 1 saat önce

Sebebi ne aceba


Kadir-29
Şef
27 Aralık 2023 18:06
eski memurları sırayla ihraç edecekler galiba

kral122
Daire Başkanı
27 Aralık 2023 18:09

Mardinde 40 kısı açıga alınma oldu garson Hard disk bulunmuştu haberlere çıkmıştı rutbelı agırlok


Kadir-29
Şef
27 Aralık 2023 18:12
bugün mü
kral122, 1 saat önce

Mardinde 40 kısı açıga alınma oldu garson Hard disk bulunmuştu haberlere çıkmıştı rutbelı agırlok


Bozkır34
Aday Memur
27 Aralık 2023 18:40

9 bin kişi okumuş başlığı. Kimse de bizim burda bugün açığa alınan oldu dememiş. Ya hala işleme konmadı ya da ortada bir balon deniyor.


brave_warrior
Memur
27 Aralık 2023 18:43

açığa alınmalar var


Aftc
Aday Memur
27 Aralık 2023 18:49
Çalıştığın yerde var mı. Teyit etmeye çalışıyoruz
brave_warrior, 30 dk. önce

açığa alınmalar var


Şamil Şahin
Şube Müdürü
27 Aralık 2023 18:50

Bende duydum kesinlikle doğru


yorqunadam
Aday Memur
27 Aralık 2023 19:02
kanka eski memur mu kaldı teşkilat full yenilendi:))
Kadir-29, 1 saat önce
eski memurları sırayla ihraç edecekler galiba
Toplam 17 mesaj

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