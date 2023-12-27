Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


27 Aralık 2023 18:33
Eş durumu
eşim özel sektörde çalışıyor. ona tabi olup yer değiştirme şansım var mı?

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