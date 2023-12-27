Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Aralık 2023 18:40
Sağlık bakanlığı sağlık teknikeri zamlı maaşı 52k olmuşken dhmi nin gereksiz abartılması?

2 kişi düşünün birisi 90+ puan alarak (genelde) uçsuz bucaksız memleketinden uzak en az 4 sene çakılı bir yere atanıp kira vs ile uğraşıyor. Diğeri sağlıktan herhangi bir ön lisans okuyup %99 ihtimalle kendi memleketine atanıyor. Maaş birinin 58k diğeri 52k sizde hangisi mantıklı?

Paramedik ayda 10 nöbet ile aralık ayında kendi memleketinde 32k almışken bu kin nefret öfkeyi bırakın. Geniş açıyla bakın. Söylentilere değil bizzat bordroya bakın. Sağlıcakla...

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