Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Aralık 2023 18:55
Ek ders

Kbs kapandi ama ek ders yatmadi

Çok Yazılan Konular

Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?Aralık ek dersleri yattı mı?Ek ders kalksın maaşlara 10 bin TL eklensin2024 yarıyıl özür grubu atamasıLİYAKAT Sorunu Neden Çözülemiyor? Nedir Çözüm yolu ?Okul idaresi tayin başvuru tarihlerini haber vermedi.Neyi bekliyoruz hocam?2024'te uzman olan öğretmenlerden Aralık'ta tazminat alan var mı?Uzman öğretmenlik 6-7 yıla mı düşüyor?Sınav görevli ücretleri ödenecek mi?

Sözlük

son başvuru tarihini kaçırmak 1 bunlara takılmayın 1 dostoyevski 1 yazım yanlışı 1 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4 sıcağı sıcağına 2 barış akarsu 3 sosyalleşme 1 Bugün olanlar 3 alegori 1

Son Haberler

Bakan Işıkhan paylaştı: Emekliye 5 bin TL'ler en kısa sürede ödenecekTEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandıBakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklama yapacakÇalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştıBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Şarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel Seçimleri